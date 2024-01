Sjøforsvaret i Colombia oppdaget først én av ubåtene i nærheten av havnen Buenaventura. Ubåten inneholdt rundt 800 kilo kokain, og de tre personene om bord ble pågrepet.

Dagen i forveien hadde væpnede styrker i Ecuador oppdaget en tilsvarende ubåt. Den inneholdt hele 3 tonn kokain. Tre colombianske statsborgere om bord ble pågrepet.

Det har aldri blitt produsert så mye kokain i Colombia som i 2022, uttalte FN i fjor. De fleste store kokainbeslagene som gjøres i Europa, omfatter kokain som har kommet fra Colombia.

Til tross for at de ikke produserer kokain selv, har Ecuador blitt en av hovedfartsårene for kokainsmugling fra Colombia og videre inn til USA og Europa.