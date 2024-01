– Terroristregimet i Moskva må innse at verdenssamfunnet ikke vil lukke øynene for drap på sivile og ødeleggelse av sivil infrastruktur i Ukraina, skriver utenriksminister Dmytro Kuleba på X/Twitter.

Det er særlig behov for luftvernsystemer og ammunisjon, kampdroner og raketter med rekkevidde på over 300 kilometer. Kuleba ber også om at Ukraina får tilgang til sperrede russiske verdier.

Russiske diplomater bør også isoleres i «relevante hovedsteder» og internasjonale organisasjoner, sier ministeren.

Utenriksdepartementet sier tirsdagens rakettangrep mot Kyiv og Kharkiv utelukkende var rettet mit sivile mål. Forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj gikk imidlertid ut og sa at både militære mål og industrimål også ble truffet.