I mars 2022 ble de tre mennene dømt til henholdsvis åtte, sju og seks års fengsel i byretten i Roskilde.

Da saken ble behandlet i Østre Landsret tirsdag, ble alle tre igjen kjent skyldige i å ha spionert for Saudi-Arabia. Nok en gang ble de også kjent skyldige i å ha støttet to grupper som har angrepet militære mål, oljeanlegg og annen infrastruktur i Iran.

Aktor Henrik Aagaard la ned påstand om ti års fengsel for alle tre. Han mener at det ikke er relevant å gi strafferabatt slik byretten ga med begrunnelse i at lovbruddene ble begått som del av kampen mot et undertrykkende regime.

– Vi mener at man ikke skal bruke den beskyttelsen man har fått i Danmark, til å bringe en konflikt i Midtøsten til Danmark, sa Aagaard.

– Man kan med rette bekjempe et diktatorisk regime, men man skal benytte lovlige midler som for eksempel demonstrasjoner, sa han videre.

En av mennene var med på å grunnlegge den sunnimuslimske separatistbevegelsen Asmla. Han kom til Danmark som flyktning i 2006.

Dansk politi har tidligere avslørt at iransk etterretningstjeneste planla å likvidere ham, og i 2021 ble en norskiraner dømt til sju års fengsel for å ha medvirket til planleggingen.