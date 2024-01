Hamas åpnet for en slik samlingsregjering etter at de vant det siste valget i palestinske områder i 2006, men omverdenen aksepterte ikke en regjering der de inngikk.

I en TV-tale tirsdag gjentok Hamas-sjefen at de fortsatt er åpne for å delta i en samlingsregjering for hele det palestinske området.

– Vi har mottatt en rekke initiativ som gjelder den interne palestinske situasjonen, og vi er åpne for ideen om en nasjonal regjering for Vestbredden og Gaza, sa han.

Både Israel, USA og EU har imidlertid satt Hamas på sin liste over terrororganisasjoner og det er derfor uklart om en slik samlingsregjering vil bli anerkjent internasjonalt.