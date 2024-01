Tidligere innenriksminister Mariusz Kamiński og hans daværede statssekretær Maciej Wasik ble i desember dømt til to års fengsel for embetsmisbruk. Begge to tilhører det nasjonalkonservative partiet Lov og Rettferdighet (PiS), samme parti som også president Duda tilhører.

Etter å ha møtte ektefellene til de to torsdag, sa Duda at han har igangsatt prosedyrer for å få dem benådet, og han omtaler dem som politiske fanger.

Tirsdag ble de to politikerne avbildet ved en mottakelse i palasset til Duda, samtidig som politiet hadde en ordre om å frakte dem i fengsel. De ble siden pågrepet ved palasset og ført til fengselet. Onsdag kunngjorde Kamiński at han hadde startet sultestreik i fengselet.

Saken om Kamiński og Wasik demonstrerer maktkampen mellom den nye proeuropeiske regjeringen til statsminister Donald Tusk og PiS, som mistet makten i valget i fjor.

Tirsdag anklaget Tusk Duda for å hindre fengslingen av de to politikerne.

Han advarte også om at Duda og PiS-leder Jaroslaw Kaczynski kan holdes ansvarlige for å gå imot grunnloven og for lovbrudd.