Opec-sjef Haitham al-Ghais ba fredag oljekartellets medlemmer om å motarbeide en formulering om reduksjon i bruk av fossilt brennstoff i slutterklæringen fra klimatoppmøtet i Dubai.

Spanias omstillingsminister Teresa Ribera, som også er landets visestatsminister, reagerer sterkt på dette.

– Jeg finner det ganske avskyelig at Opec-landene presser på for å hindre at lista legges der den må være, sier Ribera.

Spania har for tiden det roterende presidentskapet i EU.