Et midlertidig tiltak er når EU-domstolen beslutter å ilegge en sanksjon før den har avsagt endelig dom.

Den polske domstolen avgjorde i 2021 at deler av EUs lover er uforenlig med den polske grunnloven og undergraver rettssikkerheten i unionen.

Polen måtte betale hundrevis av millioner euro i bøter i to saker der EU-domstolen iverksatte midlertidige tiltak – en angående en krangel med Tsjekkia om kullgruva Turow og en annen over et disiplinærkammer for dommere.

Dommen er med på å forsterke en konflikt mellom Polen og EU, og flere frykter den på sikt kan føre til at landet forlater unionen.