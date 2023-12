Porosjenko, som var president fra 2014 til 2019, hadde planlagt en rekke møter på høyt nivå i Polen og USA, men sa fredag at møtene måtte avlyses fordi han ikke fikk lov å reise.

Ukrainas sikkerhetstjeneste SBU sier at Porosjenko ble stanset fordi han også skulle møte Orban, som er Russlands nærmeste støttespiller i EU.

SBU mener at Russland hadde planlagt å utnytte møtet mellom Porosjenko og Orban til å sverte Ukraina. Ifølge SBU har Russland planlagt en serie «provokasjoner» for å diskreditere Ukraina blant landets allierte etter 21 måneder med krig.

Porosjenko ble stanset i passkontrollen også i mai i fjor da han skulle ta del i en Nato-konferanse for parlamentarikere i Litauen.

Etter at han tapte valget mot Volodymyr Zelenskyj i 2019, har Porosjenko vært etterforsket for forræderi og korrupsjon, noe han nekter for. Hans parti er det nest største i Ukrainas nasjonalforsamling.

Porosjenkos utreisenekt kommer på et tidspunkt med økende spenning mellom regjeringen og opposisjonen i Ukraina, mest om budsjettsaker og utnevnelser, i sterk kontrast til den nære totale enheten da landet ble angrepet av Russland.