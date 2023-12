I løpet av den én uke lange våpenhvilen ble over 200 palestinere løslatt i Israel, samtidig som Hamas løslot gisler fra Gazastripen.

Den 23 år gamle aktivisten Rouba Assi er en av dem som slapp ut av fengsel. Hun sier de pågrepne palestinerne ble fratatt alt i fengselet. Etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober kunngjorde fengselsmyndighetene en krisetilstand.

For de palestinske fangene innebar det en rekke begrensninger. De fikk ikke lenger mulighet til å forlate cella eller ha besøk i fengselet. Muligheten til å kjøpe mat i kantinen ble inndratt, strømmen forsvant i stikkontaktene og det var hyppigere uanmeldte ransakinger, varslet myndighetene i en uttalelse.

Annerledes

Palestinian Prisoners' Club, som holder oversikt over fengslede palestinere fra den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem, sier det også ble slutt på besøk fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

ICRC sier taushetsplikten gjør at de ikke kan kommentere påstanden.

Assi, som fram til 2022 satt fengslet i nesten to år for steinkasting og for å tilhøre en ulovlig organisasjon, ble pågrepet på nytt etter krigsutbruddet for to måneder siden. Hun sier ting var veldig annerledes denne gangen.

– I Damon-fengselet var vi sju som sov i en celle laget for tre personer. Vi sov rett på gulvet, uten madrass eller noe å dekke oss med, selv om det var kaldt og uten hensyn til alder, forteller hun.

– Ofte gikk vi og la oss uten å ha fått mat, og porsjonene vi fikk, var knappe. Alle fremskrittene som er gjort for palestinske fanger i løpet av flere år, forsvant over natten, sier Assi.

Amnesty: Tortur og mishandling

Tidligere denne måneden sa Amnesty Internationals regiondirektør Heba Morayef at det er kommet vitnesbyrd og videobevis som peker på flere tilfeller av tortur og mishandling utført av israelske styrker.

– Det inkluderer at folk er banket opp og at palestinere som holdes under dårlige forhold er bevisst ydmyket, sa Morayef. En palestiner fra Øst-Jerusalem skal ha blitt banket gul og blå og endt opp med tre brukne ribbein.

Den ikke navngitte fangen sier politiet tvang fangerne til å «hylle Israel og forbanne Hamas», men selv etter det var det ikke slutt på slag og ydmykelser.

– De slo oss natt og dag. Noen fanger fikk brukket armer eller bein etter 7. oktober, men fikk ingen behandling, sier aktivisten Ramzi Abbasi fra Øst-Jerusalem. Han ble løslatt fra fengselet Ketziot, der han sonet en dom fra april for å ha oppmuntret til vold.

– Ketziot er en gravplass for levende. De innsatte blir ignorert og lever uten mat, uten rene klær, forteller han.

Israelske fengselsmyndigheter har ikke villet kommentere påstanden tross flere henvendelser fra nyhetsbyrået AFP.

Døde fanger obdusert

I et brev til ICRC overlevert av en av de nylig frigitte fangene, fordømmer innsatte «hevnen» de mener israelske myndigheter står for. I brevet står det at seks fanger har dødd i israelske fengsler siden krigsutbruddet.

Fengselsvesenet sier de døde fangene ble obduserte og at det ble fastslått at dødsfallene skyldtes helseproblemer som ikke var knyttet til frihetsberøvelsen.

Ifølge Prisoners' Club er 3580 palestinere pågrepet siden krigen i Gaza startet. Gruppen opplyser at rundt 7800 palestinere sitter i israelske fengsler.