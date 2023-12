Avtaleutkastet ble publisert natt til onsdag. Det omtales som mer omfattende enn det forrige som ble lagt fram.

Som i de to tidligere utkastene nevnes ikke ordet olje, men heller fossil energi.

Kan bli første gang

Hvis det nye utkastet blir vedtatt, er det første gang en slik avtale legger press på landene til en overgang vekk fra fossile brensler for å unngå de verste virkningene av klimaendringer.

Utkastet omtaler «en overgang fra fossilt brensel i energisystemer på en rettferdig og ryddig måte» slik at en kan nå netto null i utslipp klimagasser innen 2050. I utkastet beskrives en verden som når toppen innen utslipp i 2025, men det gis økt handlingsrom for land som Kina til å nå toppnivået senere.

Norge ønsker utfasing

Utkastet skal reflektere felles synspunkter fra de nærmere 200 landene som er samlet under toppmøtet i Dubai. En rekke land har insistert på sterke ord for å signalisere en slutt på tidsalderen med fossilt brensel, til protester fra medlemmer av oljekartellet Opec og dets allierte.

Over 100 land har ønsket en utfasing av fossile brensler. Norge er blant dem, men her ønskes et unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken.

Skal behandles onsdag

Avtalen kan bli en realitet under det avsluttende møtet senere onsdag. Toppmøtet er én dag på overtid.

Cristina Rumbaitis del Rio i FNs miljøprogram betegner det nye utkastet som sterkere enn de forrige hun har sett

– Men det makter ikke å mobilisere finansieringen som trengs for å nå målet, sier hun.