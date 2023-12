I en telefonsamtale med Israels utenriksminister Ron Dermer sa USAs utenriksminister Antony Blinken at han er glad for at Israel vil tillate en minimal økning av drivstoffleveranser til Gaza. Men han ba Israel gjøre mer for de sivile.

USA har gitt Israel uforbeholden støtte og støttet landets rett til selvforsvar etter Hamas-angrepet 7. oktober da 1200 israelere ble drept.

Men Biden-administrasjonen er stadig mer bekymret for det høye antallet sivile som er drept i Gaza, og den stadig forverrede humanitære situasjonen.

Blinken har vært i Israel fire ganger siden 7. oktober for å gi støtte, men også for å legge press på Israel når det gjelder de sivile.