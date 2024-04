I mars fant forskere på en ekspedisjon i Antarktis minst 532 døde adeliepingviner, opplyser Federation University Australia. De regner med at tusenvis av andre også er døde.

Mistanken er at de har dødd av fugleinfluensaviruset H5N1, men feltstudiene er ikke tilstrekkelig til at forskerne kan være helt sikre.

Tester er blitt sendt av gårde til laboratorier, og først i løpet av de neste månedene regner de med svar.

Rask spredning

Det er frykt for at det dødelige viruset kan føre til en kraftig reduksjon i den truede pingvinbestanden og andre dyr i området rundt Sydpolen. Sykdommen har spredt seg raskere enn noensinne tidligere etter at den ble påvist i Sør-Amerika i 2022 og raskt spredte seg til Antarktis, der første tilfellet ble bekreftet i februar.

– Dette har potensial til å ha en enorm påvirkning på dyrelivet som allerede er påvirket av faktorer som klimaendringen og annet miljøbelastninger, sier Meagan Dewar, biolog ved Federation University.

Gjennomfrosset

Hun deltok i den siste ekspedisjonen og kan fortelle at de døde pingvinene ble funnet på Heroina Island, gjennomfrosne og dekket av snø.

En pingvinkoloni med anslagsvis 280.000 fugler parer seg hvert år på øya. Da forskerne ankom, hadde de overlevende pingvinene allerede dratt videre ettersom paringen var over.

Under ekspedisjonen ble det funnet fugleinfluensa i Antarktis og tre nærliggende øyer i fuglearten fjelljo, som spiser pingvinegg og -kyllinger.

Om lag 20 millioner pingvinpar yngler i Antarktis hvert år, ifølge British Antarctic Survey.