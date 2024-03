Måneder med vold har presset regjeringen i det karibiske landet til det ytterste. De stadig mektigere gjengene krever avgangen til statsministeren, som befinner seg i utlandet. Trolig er han i Puerto Rico, der han ankom den internasjonale flyplassen tirsdag.

– Han bør trekke seg. Jeg synes han bør bli værende der han er og la haitierne bestemme sin skjebne, sier Guy Philippe i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Hjem fra USA

Den 56-årige tidligere politisjefen kom tilbake til hjemlandet i fjor etter å ha sonet seks år av en dom i USA for hvitvasking av penger fra narkotikasmugling.

I 2004 var han sentral i avsettelsen av president Jean-Bertrand Aristide. Philippe lyktes ikke å forsøket på å bli valgt som president i 2006. I 2016 vant han en plass i senatet, men ble utlevert til USA før han fikk tiltrådt.

Regjeringen i Haiti forlenget torsdag unntakstilstanden i hovedstaden Port-au-Prince og omegn. Væpnede gjenger har blant annet angrepet to fengsler, noe som har ført til at de fleste innsatte har rømt – trolig flere tusen i tallet.

Et land uten president

Talspersonen til statsminister Henry har ikke besvart forespørselen om å kommentere saken. Henry har sittet ved makten siden president Jovenel Moïse ble drept i 2021.

På spørsmål om han ønsker å bli president svarer den tidligere kupplederen Philippe følgende:

– Ja! Jeg skal inn i politikken. Jeg var senator. Jeg har blitt valgt av mitt folk. I vil stille til valg igjen.

Da Philippe kom tilbake til Haiti, sa han at det ikke betyr at han har sterke forbindelser til gjengene eller at han sto bak noe av gjengvolden. Samtidig vedgikk han at noen gjengmedlemmer støttet ham fordi det likte det han hadde å si.

Vil gi amnesti

Philippe sier nå ifølge Reuters at han vil vi prøve å gi amnesti til gjengledere hvis han kommer til makten.

– Hvem er verst? De i gatene med våpen, eller de på kontorer som kaller seg selv statsministere, presidenter og statsråder, som stjeler alt dette landet har? spør han.