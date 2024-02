Selv om homofile og lesbiske par kan registrere et sivilt partnerskap, kan de ikke adoptere barn sammen, eie eiendom sammen eller motta etterlattepensjon.

Samtidig som underhuset i nasjonalforsamlingen sa nei til likekjønnet ekteskap, ble de enige om å tillate adopsjon for likekjønnede par dersom en av partnerne er barnets biologiske forelder.

– Det er en trist dag for rettferd og likestilling i landet vårt skriver gruppen Jsme (Vi er rettferdige), som har kjempet for likekjønnet ekteskap, på X/Twitter.

I en meningsmåling i fjor svarte 58 prosent at de var positive til å åpne for ekteskap for alle. 38 prosent var imot, mens 4 prosent var usikre.