Fire havnearbeidere er suspendert i forbindelse i saken, skriver Helsingborg Dagblad.

En havnearbeider, som har vært ansatt i nærmere 30 år, er siktet for å ha smuglet kokain. To konteinere fra Nederland med nær 200 kilo kokain ble beslaglagt ved havnen i 2022. Den hadde en gateverdi på rundt 180 millioner norske kroner, ifølge svensk politi.

Havnen, som er den største for mottak av kjølekonteinere fra Sør-Amerika, har blitt brukt som et transittpunkt for kokainsmugling fra andre land, har svenske tollmyndigheter tidligere opplyst.