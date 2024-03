President Pavel sa i februar at landet kan skaffe 800.000 artillerigranater til Ukraina i løpet av få uker – hvis finansieringen kommer på plass.

– Så langt har vi funnet en halv million kaliber 155 mm artillerigranater, og 300.000 kaliber 122 mm granater, som vi kan bringe til Ukraina i løpet av noen uker, hvis vi får midlene som trengs. Vi skal ta dette opp med våre partnere i USA, Tyskland, Sverige og så videre for slik assistanse, sa Pavel.

Det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK sier at 18 land har stilt seg bak initiativet.

Stor norsk bevilgning

Norge er blant landene som har sluttet seg til. Bidraget er på inntil 1,6 milliarder kroner.

Også Tyskland, Frankrike og Nederland har gitt løfter om pengebidrag for kjøp av ammunisjon.

– Dette er et initiativ for å få fortgang i å sikre Ukraina nødvendig ammunisjon til å stå imot det russiske angrepet. Tsjekkia har samlet støtte fra flere land, og det norske bidraget vil gjøre at initiativet er fullfinansiert, slik at det kan igangsettes, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Pengene skal gå til å kjøpe inn ammunisjon som allerede er produsert. Det kommer på toppen av initiativ for å øke produksjonen av ammunisjon for å hjelpe Ukraina med stå imot de russiske styrkene.

Vil gjøre forskjell på bakken

Støre mener at det siste bidraget vil ha stor betydning for situasjonen på bakken. Behovet for ammunisjon er akutt, påpeker han. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener bidraget er betydelig.

Regjeringen har tidligere satt av inntil 2 milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i den norske forsvarsindustrien.