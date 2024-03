Drapet fant sted i april i fjor i byen Hebron i delstaten New York etter at 20 år gamle Kaylin Gillis sammen med flere venner forvillet seg inn i 66 år gamle Kevin Monahans oppkjørsel på vei til fest hos en annen person.

Monahan ble fredag dømt til livstid i fengsel med mulighet til å søke om prøveløslatelse etter 25 år.

– Jeg tror det er viktig for folk å vite at det ikke er greit å skyte folk og drepe dem fordi de svinger inn i oppkjørselen din, sa dommer Adam Michelini.

Monahan hevder at det dødelige skuddet var en ulykke og at han trodde huset hans var «beleiret» av inntrengere. Han kom ut for å avfyre et varselskudd for å skremme bort gruppen, hevder han.

Gillis satt i passasjersetet på en SUV kjørt av kjæresten.

– Jeg vil aldri være i stand til å tilgi deg, sa kjæresten hennes til Monahan, som ikke ville uttale seg under rettssaken.