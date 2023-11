De pågående kampene mellom regjeringshæren og opprørsgruppen Arakan-hæren (AA) har ført til at 26.175 mennesker er blitt internt fordrevet i delstaten Rakhine i den vestlige delen av landet, opplyser FNs nødhjelpskontor OCHA fredag.

AA-opprørere gikk til angrep mot regjeringshæren i Rakhine og nabodelstaten Chin mandag. Dermed tok en skjør våpenhvile slutt, og en ny front ble åpnet i konflikten der hæren fra før kjemper mot opprørere nord og øst i landet.

Ifølge lokale medier har den myanmarske militærjuntaen tatt rundt 50 personer til fange etter kampene torsdag mot AA i byen Pauktaw, rundt 25 kilometer vest for delstatshovedstaden Sittwe.

Et ukjent antall mennesker ble drept da regjeringshæren skjøt mot Pauktaw fra helikoptre etter at AA-opprørere tok kontroll over byens politistasjon, forteller innbyggere til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge OCHA er minst elleve mennesker drept i hærens angrep mot AA-stillinger siden mandag.