Wennesland sier i en uttalelse at det nå er kritisk viktig å gi tilgang til kontinuerlige leveranser av humanitær hjelp i de dagene avtalen omfatter. Han roser også innsatsen til regjeringene i Egypt, Qatar og USA for å ha lagt forholdene til rette for en avtale.

– Jeg hilser velkommen kunngjøringen om en avtale som sikrer løslatelse av gisler som ble tatt av Hamas og andre under den grusomme angrepet 7. oktober. Jeg hilser også velkommen meldingen om at det blir fire dagers humanitær pause på Gazastripen, sier den norske FN-utsendingen til fredsprosessen i Midtøsten.

Wennesland sier de fire dagene må bli brukt på best mulig måte for å sikre løslatelse av gisler og skaffe forsyninger til nødlidende palestinere.