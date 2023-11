Dupond-Moretti er tidligere forsvarsadvokat og ble justisminister i 2020. I oktober i fjor ble han tiltalt for å ha brukt stillingen sin til å ta hevn på motstandere i tiden som jurist.

Etter siktelsen mot Dupond-Moretti ble kjent sommeren for to år siden, ble det reist krav om at han måtte få sparken. Likevel valgte president Emmanuel Macron å beholde ham som justisminister da han la en ny regjeringskabal i mai i fjor.

Onsdagens kjennelse markerer en politisk seier for Dupond-Moretti, som hele tiden har avvist anklagene mot ham.

Han er den første sittende folkevalgte politikeren i Frankrikes historie som er stilt for retten.