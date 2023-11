Slagordet («Njet vojne» på russisk) har vært forbudt siden kort tid etter at Russland begynte sin fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022. Tusenvis er blitt pågrepet for slike små protesthandlinger.

Ifølge et rettsdokument ble mannen stanset av politiet etter at han hadde skrevet slagordet i snøen i Gorkij-parken forrige torsdag. Politiet tilbød ham en tur til innenriksdepartementet for å forklare seg, noe mannen nektet. Da ble han pågrepet.

Mannen nektet straffskyld for tiltalepunktet om å motsette seg pågripelse, men erkjente at han skrev slagordet. I tillegg til ti dagers fengsel fikk han en bot, men summen ikke er kjent.