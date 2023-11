Amerikanske styresmakter har tidligere anklaget Kina for å være en av synderne bak landets narkotikaepidemi gjennom produksjon av fentanyl som blir smuglet inn i USA i store mengder.

Kina har avvist dette, og sier at de har blant de strengeste narkotikalovene i verden.

På en pressekonferanse før møtet opplyste USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan at narkotika som kommer ut av Kina, vil være på listen over ting de to lederne vil diskutere.

Fentanyl er 50 ganger sterkere enn heroin. Ifølge amerikanske myndigheter er stoffet nå den ledende dødsårsaken for personer mellom 18 og 49 år i landet.

Biden og Xi møtes i forbindelse med toppmøtet i Samarbeidsforumet for Asia og Stillehavsregionen (Apec).