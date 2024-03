55-åringen måtte tidligere i år avlyse verdensturneen sin fordi hun er rammet av sykdommen «stiff person syndrome», en svært sjelden, nevrologisk sykdom.

Sykdommen forårsaker økende muskelstivhet og smertefulle kramper utløst av bevegelser og ulike sinnsstemninger. Det finnes heller ingen kur for sykdommen, men behandling kan dempe symptomene.

– Å prøve å overvinne denne autoimmune sykdommen har vært en av de vanskeligste opplevelsene i livet mitt, men jeg er fast bestemt på å en dag komme tilbake på scenen og leve et så normalt liv som mulig, skrev Dion i et innlegg på Instagram fredag.

Den canadiske Grammy-vinneren benyttet også anledningen til å sende sin støtte til andre som lider av samme sykdom som henne.

Dion er verdenskjent for sanger som «My Heart Will Go On», «All By Myself» og «Because You Loved Me».