Orlov, som er en av lederne av menneskerettsorganisasjonen Memorial, fikk tilbudet om å signere en kontrakt om at han er villig til å slåss i Ukraina, trass i at han snart er 71 år gammel.

– Orlov spurte med en latter om alderen hans ikke gjorde dem noe, men de svarte at ingenting gjorde dem noe, sier Memorial. Det er ikke klart om tilbudet var på alvor, eller om hensikten var å skremme ham.

Orlov ble i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for å «ha diskreditert de væpnede styrkene» etter at han deltok i demonstrasjoner mot krigen og skrev en artikkel der han sa at Russland var blitt en fascistisk stat.

Titusener av fanger i russiske fengsler er blitt rekruttert til å kjempe med de russiske styrkene eller som leiesoldater i den såkalte spesialoperasjonen i Ukraina siden krigen startet for to år siden.

Memorial ble stiftet i 1989 for å dokumentere brudd på menneskerettighetene i Sovjetunionen og ble tildelt Nobels fredspris i 2022.

Organisasjonen kaller saken mot Orlov et forsøk på å drukne stemmen til menneskerettighetsbevegelsene i Russland. Memorial sier at Orlov har vent seg til livet i en celle med ti andre fanger, og at han blir behandlet med respekt av fangene han deler celle med.