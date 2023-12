Kampene i Shan-staten har rast siden oktober. Da gikk tre militser sammen om en storstilt offensiv mot de juntakontrollerte regjeringsstyrkene.

Militsene har siden tatt kontroll over flere byer og landsbyer ved grensen mellom Myanmar og Kina – et område som spiller en viktig rolle for handelen mellom de to landene.

– Konflikten i Laukkai-distriktet i Kokang i Nord-Myanmar fortsetter, og sikkerhetsrisikoen har økt for mennesker som har strandet der, skriver ambassaden i en uttalelse torsdag.

– Den kinesiske ambassaden i Myanmar ber nok en gang kinesiske borgere i Laukkai-distriktet om å evakuere så raskt som mulig, står det videre.