Eksplosjonene rammet gassledninger i Safashahr og Borujen, sør og sørvest i landet. Ingen ble skadd i eksplosjonene, men det gikk utover gassforsyningene til flere iranske provinser. Allerede samme dag slo myndighetene fast at det var snakk om «sabotasje og terrorhandlinger».

En uke senere kom oljeminister Javad Owji med en videre kommentar: han hevder at eksplosjonen var Israels verk, og at en større aksjon ble stanset.

Iran og Israel er bitre fiender, og Iran har vært ivrige forkjempere for palestinerne siden revolusjonen i 1979. Iran anklager Israel for å stå bak sabotasje og attentat for å stanse det iranske atomvåpenprogrammet, mens Israel og USA mener Iran støtter opp om militante grupper som angriper israelske og amerikanske mål.