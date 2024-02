En rekke skogbranner feide over deler av Texas onsdag morgen. Satellittbilder viser branner som sprer seg i nærheten av byen Amarillo nord i delstaten.

Pantex-fabrikken ligger rundt 27 kilometer nordøst for Amarillo og er USAs viktigste anlegg for montering og demontering av atomstridshoder på amerikanske bomber og raketter. Tirsdag kveld måtte fabrikken stenge.

– Vi har evakuert vårt personell, ikke-nødvendig personell, fra stedet, bare for å være på den sikre siden, sier Laef Pendergraft, talsperson for den nasjonale atomsikkerhetsadministrasjonens produksjonskontor i Pentax, på en pressekonferanse.

– Men vi har et velutstyrt brannvesen som er trent for slike scenarioer, er på stedet og følger med og er klar dersom det skulle oppsto noen form for reell krise på fabrikkens område.

Sterk vind, tørt gress og unormalt høye temperaturer gir liv til flammene. Et ukjent antall boliger og andre bygninger er ødelagt eller påført skader av brannene i Hutchinson County, opplyser lokale nødetater. Tusenvis har mistet strømmen.