– Veien for at Sverige skal slutte seg til Nato er klar – det er en seier for oss alle. Det er bra at den ungarske nasjonalforsamlingen i dag godkjente svensk tilslutning. Denne avgjørelsen styrker vår forsvarsallianse, og dermed også Europas og verdens sikkerhet, sier Scholz på X.

Med nær enstemmig flertall stemte Ungarns nasjonalforsamling mandag for å godkjenne Nato-søknaden.