– Angrepet var rettet mot en kontrollstasjon for droner og ti enveis-droner som tilhørere houthiene, opplyser forsvarskommandoen Centcom. De sier målene utgjorde en umiddelbar trussel mot handelsskip og skip fra den amerikanske marinen.

Meldingen torsdag morgen kommer etter at USA tidligere opplyste at krigsskipet USS Carney hadde skutt ned en antiskipsrakett avfyrt fra et Houthi-kontrollert område i Jemen.

Mindre enn en time senere opplyste det amerikanske forsvaret at jageren Carney også skjøt ned tre iranske droner i det samme området. Centcom presiserte ikke om det var snakk om droner bestykket med våpen eller overvåkingsdroner.