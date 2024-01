Zelenskyj og Zaluzjnyj skal lenge ha hatt et anstrengt forhold, noe som forverret seg etter at forsvarssjefen i et intervju med The Economist i november beskrev krigen mot russiske styrker som fastlåst.

Få dager tidligere hadde Zelenskyj i et intervju med Time Magazine fastholdt at han hadde god tro på seier i krigen.

Det har lenge vært spekulert på om Zelenskyj ville sparke forsvarssjefen, og mandag ble generalen innkalt til et møte på presidentens kontor.

Takket nei

Ifølge Financial Times fikk Zaluzjnyj under møtet tilbud om en ny stilling, noe han takket nei til.

Zelenskyj gjorde det da klart at han ville avsette forsvarssjefen, men har måttet slå retrett fordi andre kandidater nektet å overta posten, opplyser høytstående kilder til The Times.

Ifølge den britiske avisen la også USA og Storbritannia press på Zelenskyj for å få ham til å beholde forsvarssjefen.

Fallende oppslutning

Meningsmålinger har den siste tiden vist fallende oppslutning for Zelenskyj, mens Zaluzjnyj nyter stor tillit blant ukrainere flest.

I en måling utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) i desember sa 18 prosent av de spurte at de ikke lenger har tillit til Zelenskyj, en kraftig økning fra ett år tidligere da 5 prosent sa det samme.

Andelen som sa at de fortsatt har tillit til den ukrainske presidenten, falt på samme tid fra 84 til 62 prosent.

88 prosent av de spurte i samme måling sa at de har tillit til Zaluzjnyj og bare 2 prosent sa at de ville støtte en beslutning om å skifte ut forsvarssjefen.