Oppfatningen deles også av et stort flertall av Bidens partifeller. 71 prosent av demokratene i undersøkelsen svarer at presidenten er for gammel til å jobbe for offentlige myndigheter.

Trolig er det Donald Trump som blir Bidens motstander i presidentvalget i USA til høsten. Han er bare fire år yngre enn Biden, men velgerne er langt mindre bekymret for alderen hans.

53 prosent svarer at Trump er for gammel til å jobbe for offentlige myndigheter.