Det er likevel høyere enn samme periode året før da det var på 778 millioner dollar.

Inntektene steg til 12 milliarder dollar i fjorårets siste kvartal, opp fra 11,2 milliarder dollar året før.

Gevinsten per aksje fra kjernevirksomheten steg med 5 prosent til 1,45 dollar per aksje. Også det var litt lavere enn ventet, da analytikere i forkant anslo at den ville stige til 1,51 dollar per aksje.