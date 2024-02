Oppdraget er å finne ut om FN-organisasjonen UNRWA gjør alt den kan for å sikre at de ansatte jobber i tråd med FNs nøytralitetsprinsipp.

Gruppen er nedsatt av FNs generalsekretær António Guterres i samråd med UNRWAs sjef Philippe Lazzarini og skal ledes av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna, heter det i en uttalelse fra FNs generalsekretær mandag.

Colonna skal jobbe sammen med et norsk, svensk og dansk forskningsinstitutt: Raoul Wallenberg-instituttet i Sverige, Chr. Michelsens institutt i Bergen og Institut for Menneskerettigheder i Danmark.

Strid om støtte

Gjennomgangen kommer som en følge av at Israel har anklaget tolv UNRWA-ansatte for å ha deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. De fleste av de tolv anklagede palestinerne har fått sparken, mens resten er døde.

Som følge av anklagene har en rekke store giverland, blant annet USA og Tyskland, satt støtten til UNRWA på vent. Norge har lovet å opprettholde støtten, og forsøker samtidig å overbevise andre land om å snu.

Også Spania er blant dem som mener at støtten må videreføres. Mandag vedtok landet å øke støtten til UNRWA med om lag 40 millioner kroner.

FNs generalsekretær peker på at anklagene mot UNRWA kommer i en tid da organisasjonen jobber under ekstremt utfordrende forhold for å gi livreddende hjelp til 2 millioner mennesker på Gazastripen. Han understreker også at disse er helt avhengig av UNRWA for å overleve en av verdens største og mest komplekse humanitære kriser.

Trenger israelsk samarbeid

Gjennomgangen gjøres parallelt med en etterforskning som FNs kontor for interngranskninger skal gjennomføre av de tolv UNRWA-ansattes innblanding i 7. oktober-angrepet.

– Samarbeidet med israelske myndigheter, som kom med anklagene, vil være helt nødvendig for at etterforskningen skal være vellykket, skriver FNs generalsekretær.

Gruppen innleder sitt arbeid 14. februar og skal levere en foreløpig rapport i slutten av mars i år. En endelig rapport er ventet i slutten av april og skal offentliggjøres.

I uttalelsen fra FNs generalsekretær står det at gruppen skal identifisere mekanismene og prosedyrene som UNRWA har for å sikre nøytralitet, og se på anklagene om at nøytralitetsprinsippet kan ha blitt brutt.

Den skal også gjennomgå hvordan nøytralitetsprinsippet håndheves i praksis tatt i betraktning den særskilte politiske og sikkerhetsmessige situasjonen som UNRWA jobber i.

I tillegg skal gruppen komme med anbefalinger om hvordan mekanismene og prosedyrene kan styrkes, og hvorvidt det bør iverksettes nye som er bedre egnet til formålet.