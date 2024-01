44 år gamle John Ballantine Niven jobbet i forsikringsselskapet Aon Risk Services på 105. etasje i det andre tårnet i komplekset, ifølge minneord som ble skrevet etter angrepet.

Hans enke Ellen Niven sa torsdag at hun og sønnen Jack, som var halvannet år gammel da faren døde, et takknemlige for den «ekstraordinære innsatsen» byansatte i New York gjør for å identifisere levninger av ofrene.

– Det er åpenbart emosjonelt for meg, og jeg er sikker på at dette gjelder mange andre, å høre mange år senere at det er funnet DNA. Sønnen min og jeg setter så veldig pris på denne voldsomme innsatsen, skriver hun i en epost til nyhetsbyrået AP.

Niven er offer nummer 1650 som er blitt identifisert etter angrepet, det dødeligste på amerikansk jord. I alt ble 2753 mennesker drept. Rundt 40 prosent av dem er fortsatt ikke identifisert.