– Jeg står her i dag for å fortelle dere at Vesten er i fare, sa Milei fra talerstolen under World Economic Forum i Davos onsdag.

– Vesten er i fare fordi de som var ment å skulle forsvare vestlige verdier, har latt seg overtale til å tro på en visjon om verden som ubønnhørlig fører til sosialisme og dermed til fattigdom, sa han.

Frie markeder og kapitalisme er eneste måte å utrydde fattigdom på, fortsatte Milei, som i talen langet ut mot alt fra «radikal feminisme» til «parasitter som lever på statlig støtte».

– Staten er ikke løsningen, staten er problemet, sa han.

For å understreke at han selv slett ikke sløser med midler fra Argentinas slunkne statskasse, var Milei en av få statsledere som ankom Sveits med vanlig rutefly.

Til journalister underveis over Atlanterhavet hevdet han at World Economic Forum, som samler næringslivstopper og ledere fra hele verden, er «forurenset» av en sosialistisk agenda.