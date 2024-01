AFPs redaksjonsledelse og journalister krever at Israel garanterer for de palestinske journalistenes sikkerhet og gir dem anledning til å forlate Gaza som er under massive israelske angrep.

– Vi i AFPs redaksjon ønsker å vise vår helhjertede støtte til kollegaer i Gaza som jobber under vanskelige forhold og under konstant frykt for bombardement, sier AFPs nyhetsredaktør Phil Chetwynd.

– Vi er ydmyke over deres profesjonalitet og forpliktelse til å gjøre jobben så godt de kan, sier han.

– Ikke bare forsøker de å rapportere om det som skjer rundt dem, de må også lete etter mat og tak over hodet for egne familier, og den humanitære situasjonen blir mer desperat hver eneste dag, sier Chetwynd.