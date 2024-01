– Beslutningen er tatt. Begge er benådet, sier Duda i en uttalelse.

Tidligere innenriksminister Mariusz Kaminski og hans tidligere statssekretær Maciej Wasik ble pågrepet kort tid etter en mottakelse i presidentpalasset for to uker siden. Duda varslet allerede to dager etter pågripelsen at han ville benåde dem, og at prosessen var i gang.

Pågripelsen går inn i maktkampen mellom den nye proeuropeiske regjeringen til Donald Tusk og partiet til de to pågrepne politikerne, det forrige regjeringspartiet PiS, som Duda også tilhørte før han ble president.

I 2015, rett etter at PiS kom til makten, benådet Duda både Kaminski og Wasik, som var dømt for misbruk av stillingen sin. Den benådingen ble opphevet av høyesterett i fjor, og i slutten av desember ble de dømt til to års fengsel.

Dagen etter pågripelsen sa Kaminski at han anså dommen som en politisk hevn, og han innledet en sultestreik.

– Som politisk fange sultestreiker jeg fra og med første dag av fengslingen, sa han i en uttalelse.