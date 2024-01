Veiene ved sykehuset er blokkert, samtidig som det raser kamper like ved. Inne på sykehuset kan folk føle at bakken rister som følge av de kraftige israelske angrepene.

Tirsdag kom meldingen om at israelske styrker har omringet Khan Younis, Gazas nest største by, etter flere dager med harde angrep. Den israelske hæren varslet også at operasjonene i byen skal trappes opp, samtidig som folk i områdene like ved sykehuset, er blitt bedt om å evakuere.

– Kraftige angrep nær Nasser-sykehuset får bakken til å riste, forteller våre ansatte på sykehuset. Det skaper frykt og panikk hos helsepersonell, pasienter og folk som har søkt tilflukt ved sykehuset, skriver MSF i en oppdatering til NTB.

Alle avdelingene på sykehuset er fulle av pasienter. Nå frykter MSF at både luft- og bakkeangrepene blir trappet opp slik at de kommer enda nærmere sykehuset.