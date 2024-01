Kenneth Eugene Smiths lidelser under henrettelsen sjokkerte de fengselsansatte i rommet «som var synlig opprørt over hvor dårlig dette gikk», sier vitnet.

Henrettelsen skjedde ved kvelning, gjennom å la Smith puste nitrogengass i stedet for luft i en maske som ble plassert over ansiktet hans. Det var delstatens andre forsøk på å henrette 58-åringen, som var dømt til døden for et bestillingsdrap på en kvinne i 1988.

Et forsøk på å gi ham en giftsprøyte i 2022 ble avbrutt da personellet som hadde rollen som bødler, ikke klarte å finne en passende åre å injisere medikamentet i.

Henrettelsen torsdag tok rundt 22 minutter. Smith som var plassert på en båre, fikk en maske over ansiktet og ble tilført nitrogengass i rundt 15 minutter, sier John Hamm i delstatens fengselsmyndighet.

– Rettferdigheten har skjedd fyllest, sa delstatens justisminister Steve Marshall i en uttalelse, og føyde til at det nå er bevist at nitrogengass er en «effektiv og human henrettelsesmetode».

Vitner til henrettelsen er uenige.

– Vi så ikke noen bli bevisstløse på 30 sekunder. Vi så noen som kastet seg fram og tilbake i mange minutter. Vi så spytt. Vi så alt mulig som kom fra munnen hans bygge seg opp på masken. Vi så denne masken som var bundet til båren, og han som rev hodet framover igjen og igjen, sier pastor Jeff Hood, som har vært sjelesørger for Smith.

USAs høyesterett avviste å stanse den eksperimentelle henrettelsen. Tre dommere, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Ketanji Brown Jackson tok imidlertid dissens.

– Alabama har valgt Smith som forsøkskanin, skrev de.

FNs menneskerettssjef Volker Türk mener henrettelsen kan ha vært en form for tortur. EU har også kritisert den.