– Ja, Hamas ble finansiert av den israelske regjeringen i et forsøk på å svekke den palestinske selvstyremyndigheten som ledes av Fatah, sa Borrell fredag i en tale på universitetet i Valladolid i Spania.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere avvist påstander om at hans regjering i årevis har bidratt til å styrke Hamas for å undergrave selvstyremyndigheten og bidra til palestinsk splittelse.

The New York Times har blant annet dokumentert hvordan diplomater fra Qatar hver eneste måned har fraktet kofferter fulle av kontanter til Hamas i Gaza, noe som inntil 7. oktober skjedde med den israelske regjeringens velsignelse.

Over en tiårsperiode har det vært snakk om milliarder av dollar, ifølge avisens kilder i Israel og Qatar.

Netanyahu bekreftet allerede i 2012, i et intervju med den israelske journalisten Dan Margalit, at det var viktig å holde Hamas sterke for på den måten å svekke selvstyremyndigheten på Vestbredden.

Splittelsen mellom Hamas og Fatah har siden 2006 bidratt til å forhindre valg i de palestinske områdene, og det har også blitt sett på som et hinder for å kunne forhandle om opprettelse av en palestinsk stat.