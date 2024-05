Bakgrunnen er ifølge utenriksministeren Russlands involvering i en «hybridkrig» mot EU.

– Dette er nasjonale avgjørelser, men vi har bevis på at den russiske staten er involvert i å ha autorisert sabotasje også i vårt land. Vi håper den russiske føderasjonen vil behandle dette som en svært alvorlig advarsel, sa Sikorski til journalister i Brussel.

Han understreker at den russiske ambassaden i Warszawa snart vil få et notat om saken, og at begrensningene vil gjelde for alt ambassade- og konsulatpersonell, bortsett fra ambassadøren. De som rammes av restriksjonene vil kun få lov til å reise innenfor provinsen der de jobber.

Den russiske ambassaden i Warszawa har foreløpig ikke kommentert saken.

Forholdet mellom Russland og Polen er kraftig forverret etter den russiske invasjonen av nabolandet Ukraina i februar 2022. Polen har i tillegg anklaget Russland for spionvirksomhet.