Minst 140 personer ble drept i angrepet 22. mars.

– Vi holder på med å ringe inn gruppen av personer som har vært innblandet i denne grusomheten. Flere enn 20 er pågrepet, sier FSB-sjef Aleksandr Bortnikov til det statlige nyhetsbyrået Tass fredag.

En gren av den ytterliggående islamistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for terroraksjonen. Bortnikov kommer imidlertid med nye påstander om at Ukraina sto bak. Han har tidligere fremmet påstander om at vestlige etterretningstjenester hjalp angriperne, uten å legge fram noen bevis.

I april hevdet den daværende lederen for Russlands nasjonale sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, at USA var medskyldig.