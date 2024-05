Regionmyndighetene sier på Telegram at dronene traff mål i byene Sjostka og Konotop nær grensen mot Russland, nordøst for hovedstaden Kyiv.

Redningstjenestene jobber med å gjenopprette strømforsyningen i de berørte områdene.

Ukrainske myndigheter har advart mot en mulig offensiv mot Sumy etter at russiske styrker presset seg over grensen og inn i naboregionen Kharkiv for en drøy uke siden.

President Volodymyr Zelenskyj sier situasjonen i Kharkiv er «ekstremt utfordrende», men at de ukrainske styrkene i området oppnår konkrete resultater i kampen mot Russlands styrker.