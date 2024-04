Blinken skal møte ministre fra golfstatene mandag og tirsdag. Besøket er hans første til Saudi-Arabia siden de nylige konfrontasjonene mellom Iran og Israel.

Han skal også være til stede på et møte i Verdens økonomiske forum der Gaza skal drøftes.

En talsmann for USAs utenriksdepartement, Matthew Miller, sier at Blinken skal drøfte arbeidet med å få til en våpenhvile i Gaza som sikrer at de gjenværende gislene settes fri.

Han skal også arbeide for å hindre at konflikten sprer seg til resten av regionen, og drøfte arbeidet for en varig fred i regionen, inkludert veien fram mot en uavhengig palestinsk stat med sikkerhetsgarantier for Israel, ifølge Miller.