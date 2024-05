Brannen startet i førsteetasje i et fabrikkbygg i Lichterfelde, sørvest i den tyske hovedstaden. Et teknisk rom i etasjen ble helt overtent, og brannen spredte seg derfra, ifølge en talsperson for brannvesenet.

– Bygningen er nå fullstendig overtent i fire etasjer, sier talsperson Adrian Wenzel til den tyske avisa Bild.

Han forteller at det ikke er mulig å ta seg inn i bygningen.

– Vi slukker kun fra utsiden. Det er ikke lenger mulig å få kontroll på brannen på innsiden av bygget, sier Wenzel.

Det er også flere kjemikalier lagret i bygget. Brannvesenet har sendt ut varsel om farlig røyk og bedt innbyggere om å holde dører og vinduer stengt. Et brannmannskap på nesten 130 jobber på stedet.

Ifølge talspersonen er det ikke meldt om noen personskader, og alle personer i området ble evakuert.