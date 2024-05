En talsmann for Hamas sier tirsdag at gisselet, som er navngitt som Judy Feinstein (70), og et annet gissel ble alvorlig såret i et israelsk luftangrep mot stedet de ble holdt fanget i april.

Hamas og gruppen Islamsk hellig krig bortførte rundt 250 israelere og utlendinger under angrepet på Israel 7. oktober.

Om lag 130 av dem befinner seg fortsatt på Gazastripen. Israelsk etterretning skal ha konkludert med at over 30 av dem ikke lenger er i live.