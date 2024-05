– Sent på kvelden gjennomførte fienden et angrep mot den fredelige byen Luhansk. Et oljedepot i utkanten av byen ble angrepet, skriver separatistlederen Leonid Pasitsjnik på Telegram. Senere la han til at fem ansatte var tatt til sykehus, og at brannetatene rykket ut for å sørge for at ikke nærliggende bygg tar fyr.

Pasetsjnik hevdet videre, uten å legge fram bevis, at angrepet ble gjennomført med amerikanskproduserte ATACMS-raketter. Ukrainske myndigheter har ikke kommentert hendelsen.

Både ukrainske og russiske krigsbloggere har lagt ut videoer av det som synes å være en stor brann, og ukrainske krigsbloggere har meldt om angrepet.

Russisk-støttede separatister tok kontroll av store deler av Luhansk- og Donetsk-regionene øst i Ukraina etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.