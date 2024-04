Han sikter særlig til hvordan organisasjonen er blitt behandlet etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas i november-desember.

UNRWA, som er FNs organisasjon for palestinske flyktninger, har vært i svært hardt vær under krigen. Israel har anklaget ansatte i organisasjonen for å ha deltatt i Hamas' angrep på Israel 7. oktober i fjor, påstander som ikke er bevist. Likevel førte det til at flere vestlige land stanset støtten til UNRWA.

Lazzarini sier også at mattilgangen i Gaza var noe bedre i april enn måneden før, og at organisasjonen har samlet inn 115 millioner dollar (1,26 milliarder kroner) fra private givere.