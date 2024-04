I en uttalelse i sosiale medier, ser president Daniel Noboa ut til å innkassere seieren i avstemningen, selv om færre enn 20 prosent av stemmene var talt opp.

Folkeavstemningen handler først og fremst om tiltak for å få bukt med gjengkriminaliteten og den omfattende volden som herjer landet. Det gjelder blant annet strengere straffer for terror og narkotikahandel og at militæret kan settes inn i kampen mot gjengene. Tidligere i år innførte Noboa, som har erklært krig mot gjengene, unntakstilstand nettopp for å la hæren bistå politiet.

Ecuador har tidligere vært et av de mest stabile landene i Latin-Amerika, men de siste årene har landet havnet en voldsspiral, utløst av flere narkotikakarteller. Drapstallene øker kraftig, og et titall politikere er drept det siste året. Bare i løpet av en måned er tre ordførere drept, og på selve valgdagen ble en fengselsdirektør drept.