I fjor gjorde Scholz et poeng av å redusere avhengigheten av Kina, ikke minst av sikkerhetsgrunner. Men tysk industri presser på og vil at den tyske regjeringen skal jobbe for mer rettferdig tilgang til det enorme kinesiske markedet. Tysk økonomi hangler, og økt eksport til Kina kan lette trykket.

Det er en utbredt oppfatning at regjeringen i Beijing favoriserer hjemlige produsenter, selv om den utad snakker varmt om rettferdig, fri og åpen handel.

Kina vil forsøke å overtale Scholz til ikke å slutte seg til truslene fra EU-kommisjonen om tiltak mot elektriske biler og utstyr til sol- og vindkraft som angivelig pøses ut på det europeiske marked til sterkt subsidierte priser.